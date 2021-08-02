Türkiye son 5 gündür tüm yurdu saran orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Son 5 günde 32 ilde 119 yangın kontrol altına alındı.

Antalya'da 2, Muğla'da 5 ve Tunceli'de 1 olmak üzere, 3 ilde toplam 8 yangına müdahale sürüyor.

Söndürülen yangınlardan bazıları

Adana'da 22, Mersin'de 9, Kahramanmaraşta 8, Manisa'da 6 ve Kastamonu'da 5 orman yangını kontrol altına alındı.

Tatil bölgelerindeki yangınlar da kontrol altında

Antalya Gazipaşa ve Muğla Bodrum'daki yangınlar da itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Marmaris'in Turunç Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

"3 ilde 7 yangın devam ediyor"

Yangının son durumuna ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ormanın kahramanları mücadeleye devem ediyor. 3 ilde 7 yangın devam ediyor" dedi.

Manavgat'ta can kaybı 7'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Manavgat’taki yangında, 2'si yeni toplam 7 can kaybının olduğunu duyurdu.

Koca, yangından etkilenen 507 kişiden 497’sinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği bilgisini paylaştı.