Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2021 tutarları belli oldu. 2021'de en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 109 lira, en yüksek ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.

2021 MTV ( Motorlu Taşıtlar Vergisi) ne kadar?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gelecek yıl 1300 cc ve aşağısı 1-3 yaş otomobillerde 31 Aralık 2018 dahil sonrası tescil edilenler için taşıt değeri 56 bin 500'ü aşmayanlar için bin 51, taşıt değeri 99 bini aşmayanlar için bin 155, taşıt değeri 99 bin lirayı aşanlar için bin 261 lira olacak.

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen tarifeye göre, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2964 liradan 3234 liraya, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.

Otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtlarıında, 1-6 yaş arası minibüs bin 256 lira, 1-6 yaş arası otobüs ve benzeri araçlar için 3 bin 172 lira, 1-6 yaş arası 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon, çekice ve benzeri açlar için bin 127 lira olarak belirlendi.

2021 MTV ne zaman ödenecek?

MTV 2021 ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında ödendi. İkinci taksiti ise Temmuz ayında ödenecek.

2021'e ait MTV'nin ikinci taksit ödemeleri için son gün 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığı için) olarak belirlendi.

2021 MTV ödemesi nasıl yapılır?

Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapılabiliyor. Siteden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor. MTV 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebiliyor.

MTV ödemesi için tıklayınız.

Motorlu Taşıt Vergisi anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da anlaşmalı bankaların alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.), PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.

MTV ödemesi için mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesinde "Hızlı Ödeme" bölümünden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecekler.