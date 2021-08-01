Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 19:26Son Güncelleme:
1 Ağustos 2021 korona tablosu… Bugünkü vaka sayısı açıklandı
1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel vaka sayısı...
Son 24 saatte 20 bin 890 yeni vaka tespit edildi, 96 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 539 kişi sağlığına kavuştu.
31 Temmuz koronavirüs tablosu
Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 79 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 22 bin 332 olarak açıklanmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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31 Temmuz 2021 korona tablosu… Bugünkü vaka sayısı açıklandı
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