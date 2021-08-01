Son 24 saatte 20 bin 890 yeni vaka tespit edildi, 96 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 539 kişi sağlığına kavuştu.





31 Temmuz koronavirüs tablosu

Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 79 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 22 bin 332 olarak açıklanmıştı.