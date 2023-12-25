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Güncel
İHA 25.12.2023 13:26

Yalovalı çocuklar Filistinli çocuklar için yürüdü

Yalova'da 23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte çocuklar İsrail’i protesto etti. Filistinli akranları için yürüyen çocuklar, Yalova’dan dünyaya 3 dilde okunan bildiriyle seslendi.

Yalovalı çocuklar Filistinli çocuklar için yürüdü

Sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen programda bu kez ön planda çocuklar yer aldı. Ellerinde İsrail’in Gazze saldırılarında ölen çocukların resimlerini taşıyan çocuklar Cevdet Aydın Parkı’nda toplandı. Çocuklar burada şiirlerle Gazze’de yaşananlara tepki gösterdi. Daha sonra Filistinli çocuklar için yürüyüş gerçekleştirildi.

Gazipaşa Caddesi, Bad Godesberg Parkı güzergahlarından devam eden yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş sonrası meydanda çocuklar Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak dünyaya yaşanan trajedinin durdurulması için seslendi.

3 dilde okunan bildiride, “İsrail’de katliam var. Bugün 100’lerce çocuk öldürülüyor. Ey büyüklerimiz sizin kulaklarınız mı duymuyor bu çığlıkları? Ya da vicdanlarınız mı görmüyor bu çocukları, bu sesleri duymayanlar belki benim sözlerimi duyarlar. Gazze’ye ses olur çocuklar ölmesin. Çocuklar annesiz, babasız kalmasın” ifadelerine yer verildi. 

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