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Güncel
DHA 25.12.2023 13:09

Bartın'da 8 köy yolu kapandı, 5 köye elektrik verilemiyor

Bartın'ın yüksek kesimlerde etkili olmaya devam eden kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapanırken, il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 köye elektrik verilemiyor.

Bartın'da 8 köy yolu kapandı, 5 köye elektrik verilemiyor

Bartın genelindeki fırtına sonrasında hava sıcaklığındaki hızlı düşüşle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı yaşandı.

Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, il merkezinde de sağanak etkisini gösterdi. İl genelinde 8 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, Bartın Özel İdare ekipleri çalışma başlattı.

Bartın'da 8 köy yolu kapandı, 5 köye elektrik verilemiyor

Bartın-Kastamonu Soğucaksu Geçidi ve Bartın Karabük Yolu Ahmetusta Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Ayrıca il genelinde 5 köye elektrik verilemiyor.

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