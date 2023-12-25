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Güncel
AA 25.12.2023 12:37

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi ile Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki iki ikamete operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda 130 gram sentetik uyuşturucu, 99 gram eroin, 14 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Bunun üzerine şüpheliler Sitem D, Murat K. ve Baran A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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