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Güncel
AA 25.12.2023 12:45

Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

Tokat'ın Başçiftlik ve Artova ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

Başçiftlik ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışının tipiye çevirdiği ilçede kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

İlçe merkezinde Belediye ekipleri, köy yollarında Özel İdare ekipleri ve Başçiftlik, Niksar yolunda da Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

Artova ilçesinde ise öğleden sonra başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı araçların kaydığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik ekipleri, sürücüleri zincir takmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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