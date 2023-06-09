Parçalı Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.06.2023 13:09

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuyu kentte "üst torbacı" tabir edilen kişiler ile sokak satıcılarına ulaştıracakları bilgisine ulaşılan F.T, E.B. ve Y.A'nın bulunduğu otomobili Altınova-Yalova kara yolunda durdurdu.

Otomobilde ve üzerlerinde yapılan aramalarda F.T. ile E.B'den çeşitli miktarda uyuşturucu madde bulundu. Y.A'nın evinde narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" ile yapılan aramada ise çeşitli miktarda uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen F.T. ve Y.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer operasyonlar

Ayrıca, ekiplerin gerçekleştirdiği diğer operasyonlarda "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.B, Y.S, Ş.A. ve A.M. yakalanarak cezaevine teslim edildi. Gözaltına alınan bir zanlı çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi, sokak satıcılarından kullanmak için uyuşturucu satın alan 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

ETİKETLER
Yalova
Sıradaki Haber
"Endemik Vadi"de ata tohumu çeşidi artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:51
Annesinin kredi kartıyla, oyunlara 64 bin dolar harcadı
13:38
Burdur'da asansöre sıkışan kadın hayatını kaybetti
13:33
Akdeniz anemisinin kesin çözümü: Kemik iliği nakli
13:18
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:14
Borsa İstanbul dünyanın en çok kazandıran borsası oldu
13:07
Filipinler'de patlaması ihtimaline karşı Mayon Yanardağı çevresinde tahliyeler başladı
Rize'de meslek lisesi öğrencilerinden "taşınabilir ev" üretimi
Rize'de meslek lisesi öğrencilerinden "taşınabilir ev" üretimi
FOTO FOKUS
Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ