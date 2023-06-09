Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuyu kentte "üst torbacı" tabir edilen kişiler ile sokak satıcılarına ulaştıracakları bilgisine ulaşılan F.T, E.B. ve Y.A'nın bulunduğu otomobili Altınova-Yalova kara yolunda durdurdu.

Otomobilde ve üzerlerinde yapılan aramalarda F.T. ile E.B'den çeşitli miktarda uyuşturucu madde bulundu. Y.A'nın evinde narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" ile yapılan aramada ise çeşitli miktarda uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen F.T. ve Y.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer operasyonlar

Ayrıca, ekiplerin gerçekleştirdiği diğer operasyonlarda "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.B, Y.S, Ş.A. ve A.M. yakalanarak cezaevine teslim edildi. Gözaltına alınan bir zanlı çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi, sokak satıcılarından kullanmak için uyuşturucu satın alan 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.