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Güncel
AA 09.06.2023 12:42

Denizli'de iki aylık bebek, kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu

Denizli'de 2 aylık bebek, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde başarılı geçen kalp ameliyatı sayesinde sağlığına kavuştu.

Denizli'de iki aylık bebek, kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu

PAÜ'den yapılan açıklamaya göre, ailesinin, öksürük ve ateş şikayeti ile getirdiği 2 aylık Yiğit Emre Demir, zatürre tanısı ile hastanede tedavi altına alındı.

Çocuk doktorları tarafından yapılan muayenesinde bebekte, kalp rahatsızlığı tespit edildi.

Prof. Dr. Dolunay Gürses, Dr. Öğretim Üyesi Münevver Yılmaz, Uzm. Dr. Merve Oğuz ve Uzm. Dr. Emine Sayın'dan oluşan Pamukkale Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi ekibi tarafından yapılan ekokardiyografisinde de bebeğim ana atardamarında ciddi düzeyde darlık olduğu belirlendi.

Zatürre tedavisi tamamlandıktan sonra PAÜ Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı tarafından ameliyata alınan bebek sağlığına kavuştu.

"Tanının gecikmesi halinde hastalarda kalp yetmezliğinin yanı sıra, uzun dönemde kalıcı hipertansiyon görülebilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Dolunay Gürses, aort damarındaki darlığın tüm doğumsal kalp hastalıklarının yüzde 4 ila 6'sını oluşturduğunu, yaklaşık 10 bin canlı doğumdan 4'ünde görüldüğünü belirterek şu bilgileri verdi:

"Klinik olarak alt ekstremite nabızları alınamaz. Vücudun alt kısmının dolaşımı, 'kolleteral damarlar' denilen ince dallar ile sağlanır. Darlığın derecesine göre klinik bulgular değişebilir. Kesin tanı çocuk kardiyoloğu tarafından yapılan muayene ve ekokardiyografi ile konulmaktadır. Tanının gecikmesi halinde hastalarda kalp yetmezliğinin yanı sıra, uzun dönemde kalıcı hipertansiyon görülebilir. Hastalığın zamanında tanınması ve uygulanacak uygun zamanlı girişim bu tür hastalarda hayat kurtarıcı oluyor"​​​​​​​

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