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Güncel
AA 09.06.2023 11:46

Bilecik'te köye inen ayılar vatandaşları tedirgin ediyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde son günlerde bir köyün yakınına kadar inerek arı kovanlarına zarar veren ayılar, bölge sakinlerini endişelendiriyor.

Bilecik'te köye inen ayılar vatandaşları tedirgin ediyor

Dereköy'de yaşayan İsmail Özçelik, birkaç gün önce vefat eden kayınvalidesinin cenazesini defnetmek için mezarlığa gittiklerini söyledi.

Kalabalıktan ayrılan bir köylünün, dua etmek için babasının mezarının başına gittiğinde 3 ayı gördüğünü aktaran Özçelik, "Biz de cenazemizi yeni defnetmiştik, ayı gelip mezarı eşer diye iki akşam sabaha kadar mezarın başında nöbet tutmak zorunda kaldık. Tarlaya yalnız gelemiyoruz, kadınlarımızı yalnız tarlada bırakamıyoruz, çocuklarımızı gönderemiyoruz, mantar toplamaya çıkamıyoruz" diye konuştu.

Bilecik'te köye inen ayılar vatandaşları tedirgin ediyor

Hasan Hüseyin Ünalan ise mezarlığın yakınındaki tarlasında bulunan kovanlarından ikisine ayıların zarar verdiğini ifade etti.

Eşinin tarlaya yalnız gelmekten korktuğunu kaydeden Ünalan, "Bunlara yetkililerin bir çare bulmasını istiyorum" dedi.

Halil Ünal da ayıların, kendisine ait içinde bal bulunmayan iki kovanı parçaladığını anlatarak, insanlara zarar vermelerinden endişe ettiklerini dile getirdi.

Mezarlık ziyaretinde bulunan Selime Sezgin, ayılardan korktukları için buraya yalnız gelemediklerini belirtti.

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