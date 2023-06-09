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Güncel
AA 09.06.2023 10:16

Ormanya ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor

Kocaeli'deki "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'yı ziyaret edenler, doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

Ormanya ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kartepe ilçesinde yaklaşık 2 bin dönümlük alana kurulan Ormanya, 52 türde 829 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Orman kütüphanesi, ormanköy, kamp alanları ve yürüyüş parkurları gibi farklı etkinlik imkanları da bulunan Ormanya'yı her ay 500 bin kişi ziyaret ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, turizmde marka değeri olan Ormanya'nın her yıl milyonlarca doğaseverin uğrak noktası olduğunu belirtti.

Büyükakın, Ormanya'nın yemyeşil doğası, zengin doğal güzellikleri, dinlendirici atmosferi ve birbirinden farklı etkinlikleriyle doğaseverlere unutulmaz deneyimler sunduğunu aktardı.

"Ormanya'da her ay 500 bin misafirimizi konuk ediyoruz"

Ormanya'nın, "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" olarak misafirlerini ağırlamaya devam ettiğine değinen Büyükakın, "Ormanya'da yurt içi ve yurtdışından gelen ziyaretçilerle tanışmak, memnuniyetlerini görmek bizlere büyük bir keyif ve mutluluk veriyor. Ormanya'da her ay 500 bin misafirimizi konuk ediyoruz" ifadesini kullandı.

Büyükakın, Kocaeli'de yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek yatırımlara devam edildiğini vurgulayarak, kadınından gencine, çocuğundan büyüğüne tüm kent sakinleriyle "mutlu şehir Kocaeli"yi inşa ve ihya etme çabasında olduklarını, bunu da eserleriyle hizmetleriyle ve yatırımlarıyla yaptıklarını kaydetti.

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