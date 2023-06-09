Karaman'da yılkı atlarını yakalamak için tuzak kurdukları belirlenen iki kişi yakalandı

Karaman İl Jandarma Komutanlığı TEM şube ekipleri Merkeze bağlı Üçkuyu Köyünde, Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sulama havuzuna demir direk montajlayarak tuzak kurdukları belirlenen şüpheliler A.S. ve T.A. yakalandı.





Ekipler olay yerinde yaptıkları kontrollerde şüpheli şahıslara ait bir uyuşturucu enjektör atmaya yarayan havalı tüfek, ip ve 10 demir direk ele geçirdi.

Malzemelere Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.

Yakalanan şüphelilere idari para cezası verildi.