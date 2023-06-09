Ordu’da bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 39 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 58 kişinin yaralandığı bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler sürüyor. Denetimler çerçevesinde 44 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 79 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 25 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 13 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 402 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 29 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 23 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 118 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı. Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 10 bin 162 araç kontrol edildi, bin 426 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı,110 araç trafikten men edildi ve 44 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.