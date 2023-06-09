Tarsus'ta iki ayrı kaza: 1 ölü, 2 yaralı

TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Karakütük mevkiinde çekici plakası öğrenilemeyen tanker Mahmut A.'un kullandığı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden tıra arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle büyük oranda zarar gören kupa içerisinde sıkışan sürücü Mahmut A., olay yerinde hayatını kaybetti.



İkinci kaza ise ilçeye bağlı Adana-Tarsus istikameti D-400 karayolu Yunusoğlu Mahallesi kavşağında meydana geldi.



Otomobil sürücüsü F.V., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjdeki ağaca çarparak duran otomobildeki sürücü F.V. ile yanında bulunan yolcu yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.