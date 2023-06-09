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Güncel
AA 09.06.2023 03:53

Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan hükümlü tutuklandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan hükümlü tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]

19 Mayıs ilçesi Karagöl Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma ve 12 yaşındaki çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarından hakkında kesinleşmiş 21 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası bulunan Caner K. gözaltına alındı.

Caner K.'yi saklandığı ve birlikte uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen Ömer K. de operasyonda yakalandı.

Adreste yapılan aramada, çeşitli uyşturucu maddeler, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 sustalı bıçak, 14 mermi, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 2 bin 650 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Caner K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ömer K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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