Husumetlisi tarafından vuruldu, yaralı halde 2 buçuk kilometre yürüdü

Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Alife Sokak üzerinde meydana gelen olayda sol bacağından ve sol el baş parmağından tabancayla vurulmuş olan E.T., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.T., sedyeyle ambulansa alınırken ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

E.T.'nin polis ekiplerine verdiği ifadede Aşıroğlu Caddesi'nde otobüsten inip evine yürümek isterken husumetlisiyle karşılaştığını ve husumetlisi tarafından vurulduktan sonra 2 buçuk kilometre uzaklıktaki evine kadar yürüdüğünü söyledi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.