"Endemik Vadi"de ata tohumu çeşidi artıyor

Pursaklar Belediyesi ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile endemik ve aromatik bitkilerin yanı sıra endemik hayvan türlerinin korunması ve yaşatılarak çoğaltılması, bunlarla ilgili bilimsel çalışmalar yapılması amacıyla oluşturulan Endemik Vadi, Başkentin çekim merkezlerinden biri haline geldi.

Doğal ortamında lokasyonları tespit edilen, Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle alanında uzman öğretim üyeleri ile yerlerinden alınan endemik ve tıbbi aromatik bitki türleri, vadi bünyesinde bulunan seralarda üretiliyor.

Sergileme kasalarında bu yolla elde edilen 35 farklı tıbbi aromatik bitki ve 12 farklı endemik bitki bulunuyor. İlerleyen dönemde endemik ve tıbbi aromatik bitki türü sayısının artırılması planlanıyor.

Öğrencilere yönelik eğitimler

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Endemik Vadi'nin Ankara kültürünü tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Birçok amaca hizmet eden vadide hafta içi özellikle öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlendiğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Endemik Vadi'deki eğitim atölyemizin katkılarıyla öğrencilere eğitim veriliyor. Günümüzün en büyük sorunu olan ekran bağımlılığından çocuklarımızı uzaklaştırıyoruz. Çocuklarımıza hayvan, bitki ve toprak sevgisini aşılamayı amaçlıyoruz. Diğer taraftan Ankara'ya ait endemik hayvan ve bitkilerin hem tanıtımını hem üretimini yapıyoruz. Ankara dediğimiz zaman Türkiye'de ve dünyada ne akla geliyor, bu sorunun yanıtı hakkında bilgi vermeyi hedefliyoruz"

Endemik Vadi'nin bir gezi rotası olduğunu belirten Çetin, nezih ortamıyla, doğasıyla özellikle hafta sonları ailelerin vadiyi tercih ettiğini söyledi.





"Şah civanperçemi kendi doğası haricinde ilk defa endemik vadide çiçeklendi"

Biyolog Osman Erdoğan da Ankara'nın 340 civarında endemik bitki türü bulunduğunu, Endemik Vadi'de Ankara çiğdemi, Şah civanperçemi, Angora tırfılı, Türk kantaronu gibi 12 tür üzerinde çalıştıklarını, "Türk kantaronu"nun Gölbaşı bölgesi için lokal olan endemik bir tür olduğunu söyledi.

Çiçeklerin yerlerinin daha önce tespit edildiğini, çiçeklenme dönemlerinde topraklarıyla beraber Endemik Vadi'ye taşınarak burada üretildiğini dile getiren Erdoğan, bu yıl ilk defa Ankara şah civanperçeminin kendi doğası haricinde Endemik Vadi'de çiçeklendiğini, bundan gurur duyduklarını belirtti.

Erdoğan, tesisteki hayvan türlerine ilişkin de, "Ankara tavşanı, güvercini, keçisi, kedisinin de ilk defa bir araya geldiği merkez burası oldu. Özellikle 'Angora tavşanı' yaklaşık 30 yıldır Ankara’da olmayan bir hayvan. Biz yurt dışından bularak getirdik. İlk etapta 6 tane olan tavşan sayımız şimdi 25-30'a ulaştı" dedi.

Vadideki keçi, güvercin ve diğer hayvanların da üremelerini sağladıklarını ifade eden Erdoğan, Ankara kedisi sayısının artırılması çalışmalarının "Ankara Kedisi Koruma ve Doğal Yaşam Merkezi"nde sürdüğünü dile getirdi.

Ata tohumu sayısındaki artış

Erdoğan, Endemik Vadi'de "ata tohumu üretim tesisi" de bulunduğunu belirterek, "Vadimizin içinde ziraat mühendisleri kontrolünde ekim, dikim ve üretimlerini yapıyoruz. Ata tohumu çeşidimiz bu sene itibarıyla 320'ye ulaştı. Şu anda da bahçemizde çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz ilerleyen süreçlerde bunları artırmak, biyolojik çeşitlendirme alanındaki çalışmalarımızı sürdürerek halkımızı bilinçlendirmeye devam etmek" diye konuştu.