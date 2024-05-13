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Güncel
AA 13.05.2024 14:53

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Yalova'da bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü narkotim ekipleri, J.M. ve İ.A'nın çevre illerden Yalova'ya uyuşturucu madde getirebilecekleri ve sokak düzeyinde ticaretini yapabilecekleri bilgisi üzerine harekete geçti.

Eş zamanlı takip sonrası düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin olay anında yapılan kaba üst aramasında uyuşturucu olabileceği değerlendirilen maddeler bulundu.

2 kişi tutuklandı

Adli makamlardan alınan adli arama kararı üzerine narkotik madde arama köpeği "Zeytin" eşliğinde üst ve ikamet aramaları yapan ekipler, çeşitli miktarlarda reçine esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen J.M. ve İ.A, tutuklandı.

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