Kabloları keserek su kesintisine sebep olan şahıslar hakkında işlem başlatıldı

Kentte içme suyu olarak kullanılan Kavşak Suyu’ndaki ani kesinti sonrası Bartın Belediyesi ekipleri inceleme yaptı.

İncelemede Kaman köyünde bulunan suyun, sondaj kuyusuna enerji sağlayan direk tipi trafo ve kuyuya ait panolarda bulunan besleme kablolarının kimliği belirsiz kişilerce kesilerek, sondaj hattına zarar verildiği tespit edildi.

Belediye, olayla ilgili şikayetçi olurken, jandarma kabloları kesen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hukuki süreç başlatıldı

Panolara zarar verenler yüzünden vatandaşların mağdur olduğunu söyleyen Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, "Kaman mevkiinde bulunan Bartın Belediyesi Kavşak Suyu sondaj kuyumuza enerji sağlayan direk tipi trafo ve kuyuya ait panolarda bulunan besleme kabloları kimliği belirsiz kişilerce kesilerek, devre dışı bırakılmış olup, vatandaşlarımız mağdur edilmiştir. Verilen zararın giderilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kısa sürede tamamlanarak, halkımızın mağduriyeti ortadan kaldırılmıştır. Belediyemizce konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.