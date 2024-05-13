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Güncel
AA 13.05.2024 14:38

Karaman'da Türk Dil Bayramı kutlanıyor

Karaman'da, 747. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri devam ediyor.

Karaman'da Türk Dil Bayramı kutlanıyor
[Fotograf: AA]

Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesinin 747. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak, Türk Dili Hoşgörü Yürüyüşü düzenlendi.

Karaman'da Türk Dil Bayramı kutlanıyor

Yürüyüşe, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Karaman milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kortejde, atın üstünde bulunan ve Karamanoğlu Mehmet Bey'i temsil eden kişi Türkçe Fermanı okudu. Tren Garı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Parkı'nda son buldu.

Türk Yıldızları gösteri yapacak

Cumhuriyet Parkı'nda devam eden etkinlikte, Vali Sarıibrahim ve beraberindekiler, Atatürk Anıtı'na Türk Dil Bayramı çelengi sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Dil Bayramı dolayısıyla Türk Yıldızları gösteri yapacak, ardından fener alayı düzenlenecek.

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