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Güncel
AA 09.02.2024 17:27

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddelerinin sokakta satılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince durdurulan otomobilde, narkotik köpeği "Gölge" eşliğinde yapılan aramada 176,71 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü E.Ö'nün gözaltına alındığı operasyon kapsamında polis, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Ş.K'yı ikametinde yakaladı.

Şüphelinin evinde narkotik köpeği "Zeytin" eşliğinde yapılan aramada, 26 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik uyuşturucu hap, pompalı tüfek, silaha ait 2 kartuş ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 610 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. E.Ö'nun ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Bu arada polis, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurdukları iddiasıyla yakaladığı A.C.K. ve T.T. hakkında da işlem başlattı.

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