İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, Yalova’da şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve yolcuların güvenli mesafede oturmasına yönelik denetim ile bilgilendirme çalışması yapıldı.

Ekipler, araçlara oturma düzeniyle ilgili hazırlanan broşürleri yapıştırdı.

Polis memuru Ercan Şirin, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplum sağlığını koruma çalışması yürüttüklerini söyledi.

Şirin, "Taksiler ve yolcu taşıyan minibüsleri durdurup sürücüleri ve yolcuları bu şekilde bilgilendiriyoruz. Oturma düzeninden yolculara bahsederek toplum sağlığını korumak amacıyla birbirilerine en uzak mesafede olmalarını sağlıyoruz." dedi.

Öte yandan, gün boyu 65 yaş üstü vatandaşlara polis araçlarından anonslar yapılarak evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.