Emekli olan ve eşini kaybettiği için yalnız yaşayan Bayram, Kovid-19 ile mücadele kapsamında dışarı çıkamayınca, evine salıncak kurmaya karar verdi. Evin bir odasına salıncak yapan Bayram, canı sıkıldıkça burada sallanıyor. Bayram, bir an önce bu salgının sona ermesi için dua ediyor.

Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin vefatının ardından yalnız yaşadığını, koronavirüsten korunmak için evden çıkmadığını söyledi.

Can sıkıntısını gidermek için evinde salıncak yaptığını ifade eden Bayram, "Günde yaklaşık 2 saat sallanıyorum. Dün polis de siparişlerimi getirdi. Dezenfekte ilaçlarım var. Kendimi evde koronavirüse karşı koruyorum. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın tavsiyelerine lütfen uyun. Herkes uysun. Ben sallandıkça stres atıyorum. Sallandıkça çocukluğum aklıma geliyor." diye konuştu.