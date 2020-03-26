Ramazan ne zaman başlıyor 2020? 2020 yılı dini günleri…
Ramazan başlangıcı ne zaman? Ramazan tatili kaç gün? 2020 yılının dini günleri belli oldu. Ramazan ayı 24 Nisan’da başlıyor.
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı bu yıl Nisan ayına denk geliyor.
24 Nisan günü başlayan oruç 23 Mayıs günü son bulacak. 24 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.
Ramazan ayında önemli günler…
Ramazan Başlangıcı - 24 Nisan Pazar
Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı Arifesi- 23 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün- 24 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün- 25 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 26 Mayıs Salı
2020 yılı dini günleri…
Berat Kandili - 7 Nisan Salı
Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı Arifesi- 23 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün- 24 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün- 25 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 26 Mayıs Salı
Kurban Bayramı Arifesi- 30 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün - 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2.Gün- 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3.Gün- 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Ağustos Pazartesi
Hicri Yılbaşı - 20 Ağustos Perşembe
Aşure günü - 29 Ağustos Cumartesi
Mevlid Kandili - 28 Ekim Çarşamba
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