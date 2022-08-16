Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 11:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yalova’da sağanak: 112'ye 50 ihbar düştü
[Fotograf: İHA]
Yalova Valiliği, kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışta, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne 50 ihbarın düştüğünü açıkladı.
Yalova ili ve ilçelerinde dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonucu sel ve su taşkınları oluştu.
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 50 ihbar düşerken olaylara belediyeler, itfaiye, jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti.
Ekiplere, yağış sırasında 11 mahsur kalma, 45 su baskını, 9 trafik kazası, 1 trafo yangını ve 1 asansörde kalma ihbarı geldi.
Valilikten yapılan açıklamada, Yalova için kuvvetli yağışın devam etmesi beklendiği; sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Etiketler: Yalova
Son Haberler
- 12:20
- 12:26
- 12:15
- 12:06
- 12:20
Sıradaki Haber
Kanalizasyon borusunda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz