Alınan bilgiye göre, Yalova istikametine doğru seyreden Menderes Erceylan yönetimindeki 77 DC 221 plakalı otomobil, Yalova-Bursa kara yolunun dördüncü kilometresinde yol kenarında park halinde bulunan 77 DP 0913 plakalı vince çarptı.

Sabah erken saatlerde meydana gelen kazayı yol kenarındaki bir işletmenin çalışanı işe geldiği sırada fark etti ve durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün kaza yerinde öldüğünü tespit etti.

Erceylan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polisin, kaza yerinde fren izinin olmaması nedeniyle sürücünün kalp krizi geçirme olasılığı üzerinde durduğu öğrenildi.

Kaynak: AA