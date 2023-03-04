İl Özel İdaresi, özellikle tarımsal sulamada yaşanabilecek aksaklıklar için çalışma başlattı.

Şiddetli kuraklık tehlikesi nedeniyle Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, göletlerin kış ve bahar aylarında su sezonuna hazır tutabilmek için düzenli olarak taramalarda bulunuyor.

Bu kapsamda rüzgar nedeniyle zarar gören 50 bin metreküp kapasiteli Sermayecik 2 Göleti'nde çalışma yapan ekipler, zarar gören membranları onardı.

Membran kaplamalı 50 bin metreküplük Dereköy Göleti'nde de yağış ve rüzgar nedeniyle hasar tespit eden ekipler, bakım ve onarımı için teknik çalışmalara başladı.