Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, öğrencilerin bağış için okulun kumbarasına attığı 3 bin 500 lira, okul idarecileri tarafından depremzedeler için açılan banka hesabına aktarıldı.

Velilerin desteğiyle toplanan, içerisinde un, salça, pirinç, mercimek, nohut, hijyen paketleri ve çocuklar için kek, çikolata, şekerleme ile oyuncak bulunan 50 koli de depremlerin yaşandığı illere gönderildi.

Öte yandan okulda, depremde hayatını kaybedenler için hatim indirildi.