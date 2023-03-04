Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli'nde de yardım seferberliğinin sürdüğü belirtildi.

Kentten şu ana kadar 332 tır yardım malzemesinin bölgeye sevkiyatının gerçekleştirildiği açıklandı.

Açıklamada, bölgeye 1568 personel, 200 iş makinesi ile ekipman, 9 bin 939 çadır ve 3 bin 700 ton yakacak gönderildiği kaydedildi.