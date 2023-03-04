Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 16:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya’da 1 ayda yakalama kararı bulunan 222 şahıs yakalandı
Kütahya Emniyet Müdürlüğünce, şubat ayında 63 bin 861 kişi, 32 bin 441 araç kontrol edildi ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 222 şahıs yakalanarak adli birimlere teslim edildi.
Konuyla ilgili Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüzce 1 Şubat-28 Şubat tarihleri arası asayiş hizmetleri çerçevesinde yapılan çalışmalarda, 63 bin 861 şahıs, 32 bin 441 araç kontrol edilmiş ve haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı çıkartılan 222 şahıs yakalanarak adli birimlere teslim edilmiştir. Bu şahıslardan kayıp olarak aranan 21 şahıs bulunmuştur. Ayrıca devam eden çalışmalarda, 12 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız av tüfeği ve 66 adet bıçak, ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Kütahya
Son Haberler
- 18:56
- 18:51
- 18:36
- 18:24
- 17:47
Sıradaki Haber
Düzce'de çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz