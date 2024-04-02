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Güncel
İHA 02.04.2024 16:26

Yalova'da kontrolden çıkan minibüs takla attı, 2 kişi yaralandı

Bursa-Yalova karayolu, Süpürgelik Mevkisi'nde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Yalova'da kontrolden çıkan minibüs takla attı, 2 kişi yaralandı

Kaza saat 11.15 sıralarında Yalova-Bursa Karayolu Orhangazi Süpürgelik Mevkisi'nde meydana geldi.

Orhangazi istikametinden Yalova istikametine doğru giden Kırgızistan asıllı Burhan M. idaresinde minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Orta refüje çıkıp takla attı. Orta refüje dalan minibüs buradaki ağaçlara çarparak takla atıp ters döndü.

Kazada minibüs sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Ercan A. hafif yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan ve durumları hafif olan iki yaralı Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan minibüs çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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