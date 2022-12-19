Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Yalova'da 3 saha, jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmesi amacıyla ihaleye çıkarıldı.
Yalova İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Yalova'nın Armutlu, Altınova ve Çınarcık ilçelerinde toplam 3 jeotermal kaynak arama sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.
Arama ruhsat süresi 3 yıl olarak belirlendi.
İhaleler, 29 Aralık Perşembe günü 14.05, 14.10 ve 14.15 saatlerinde Yalova İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.
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