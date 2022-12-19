Yalova İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yalova'nın Armutlu, Altınova ve Çınarcık ilçelerinde toplam 3 jeotermal kaynak arama sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Arama ruhsat süresi 3 yıl olarak belirlendi.

İhaleler, 29 Aralık Perşembe günü 14.05, 14.10 ve 14.15 saatlerinde Yalova İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.