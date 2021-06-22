Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da ev ve bahçede yetiştirilen 2 bin 767 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Yalova'da köyündeki evi ve bahçesinde 2 bin 767 kök Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.
Çiftlikköy ilçesine bağlı Burhaniye köyünde ikamet eden Y.K'nin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, köye operasyon düzenledi.
Y.K'nin evi ve bahçesinde yapılan aramada, saksılar ve sebze bitkileri arasına ekili 10 farklı noktada toplam 2 bin 767 kök kenevir ele geçirildi.
Bitkileri yerinde imha eden ekipler, gözaltına aldıkları şüphelinin evinde bir kurusıkı tabanca da buldu.
Etiketler: Hint Keneviri Jandarma Genel Komutanlığı
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