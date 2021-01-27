Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı
[Fotoğraf: AA]
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde damperi açık kalan kamyonun çarptığı üst geçit hasar gördü.
Ercan Aslan yönetimindeki kamyonun, Yalova-İzmit kara yolunda açık kalan damperi yaya üst geçidine çarptı.
Kamyonunun damper kısmı, çarpmanın etkisiyle üst geçitte asılı kalırken, yolun trafiğe kapatılması sonucu araç kuyrukları oluştu.
Kaza yerine gelen polis ekipleri, ulaşımı tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.
Kazada yaralanan olmadı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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