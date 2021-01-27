İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da Suriye uyruklu yaşı küçük bir çocuğun dilencilik yaptığı ve yurda yasa dışı yollardan getirildiği belirlendi.

Yaşı büyük bir kişi tarafından zorla çalıştırıldığı ve şiddet gördüğünün belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından Bağcılar'da Suriyeli çocukların iki ayrı depoda sağlıksız koşullarda kaldıklarını tespit etti.

Ekipler, 26 Ocak'ta Bağcılar'da iki ayrı adrese düzenledikleri baskında yaşları 10-15 arasında değişen Suriyeli 21 çocuğu koruma altına aldı.

Adreslerde bulunan Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.