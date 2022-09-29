Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan 150 çocuk, kağıt yapımı ve aşamalarıyla ilgili müze tarihçileri tarafından bilgilendirildi.

Origami Sanatçısı Sema Yaylı ile birlikte ilk kağıtlarını yapan çocuklar, daha sonra müzik eşliğinde şarkılar söyleyip oyunlar oynadı. 3 seans halinde yapılan etkinliğe katılan 150 çocuk, öğrenme fırsatı buldu.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 2022 yılı itibariyle yapılan salon ve açık hava çocuk etkinliklerden toplam 50 bin çocuğun katıldığını bildirdi.

Tutuk, "Amacımız şehrimizin çocuklarını birbirinden güzel etkinliklerle farklı ortamlarda bir araya getirmek. Havaların ısınmasıyla birlikte salon etkinliklerimizi açık havaya taşıdık. Açık hava etkinliklerimizi mahalle bazlı yapmaya başladık. Yaptığımız etkinliklerle şu an 50 bin çocuğa ulaştık. Bu şehrimiz açısından iyi bir rakam" dedi.