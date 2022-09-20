Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 14:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yalova’da aç tilkiyi elleriyle beslediler
Yalova’daki bir mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, yanı başlarına kadar gelen aç tilkiyi elleriyle besledi.
Merkeze bağlı Kadıköy beldesindeki mesire alanına inen aç tilki, vatandaşlar tarafından beslendi. Kendisine atılan yiyecekleri afiyetle yiyen tilkiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
İnsanlarla yakınlaşan tilki kendisine atılan yiyeceklerle açlığını giderdi.
Karnını doyuran tilki bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. Bu anları vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla anbean kaydetti.
Etiketler: Yalova
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