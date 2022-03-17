Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 01:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da 66 bin 100 makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Yalova'da jandarma ekiplerinin arama yaptığı barakada, 66 bin 100 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Altınova İlçe Jandarma ekipleri, Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde S.Ç'nin kilitli poşetler içerisinde dolu makaron sattığı bilgisine ulaştı.
Alınan arama kararı ile şüpheliye ait barakada arama yapan ekipler, 66 bin 100 dolu makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.Ç. hakkında işlem başlatan ekipler, ele geçirilen malzemeleri Gümrük Müdürlüğüne teslim etti.
Etiketler: Yalova Kaçakçılık
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