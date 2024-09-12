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Güncel
AA 12.09.2024 11:02

Yalova'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Yalova'da akıllı saat ve motosiklet çaldıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Yalova'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dere Mahallesi'nde bir iş yerinden kapı kilidi kırılarak maddi değeri bin 900 lira olan saatin ve Bahçelievler Mahallesi'nde bir evin önünden kilitli motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Mahalle, cadde, civar iş yerleri, KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) ve PTS'ye (Plaka Tanıma Sistemi) ait 37 kamera ve 160 saat görüntü incelenerek şüphelilerin A.D.A. ve Ç.G. olduğu tespit edildi.

Polisin gözaltına aldığı 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, çalıntı motosiklet bulunarak Çınarcık'ta sahibine teslim edildi.

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