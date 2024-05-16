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Güncel
AA 16.05.2024 16:37

Yalova'da 13 kuruma "Erişilebilirlik Belgesi" verildi

Yalova Valisi Hülya Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Engelliler Haftası dolayısıyla "Erişilebilirlik Belgesi"ne uygun görülen 13 kurumun temsilcilerine belgelerini törenle verdi.

Yalova'da 13 kuruma "Erişilebilirlik Belgesi" verildi

Vali Hülya Kaya, Valilik'teki törende yaptığı konuşmada, erişilebilirliği çok önemsediklerini söyledi.

Erişilebilirliğie herkesin ihtiyacının olacağına dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Bizim için her bir vatandaşımız önemli. Sokağa çıktığında her bir noktaya erişebilsin, dolmuşa ve belediye otobüsüne de binebilsin istiyoruz. Bunlar bizim için ne kadar önemli ise engelli bireylerimiz için de aynı oranda önemli. Ben anne olduğumda bunun önemini anladım. Bebek arabasını sürerken kaldırımın yüksek olmasının, kaldırıma araç park edilmesinin insanın hareketini ne kadar kısıtladığını bizzat deneyimledim. Şu anda engelli değiliz ama iki gün sonra engelli olmayacağımızın garantisi de yok. Dolayısıyla ilimizde erişilebilirlik konusunda yapılan çalışmaları son derece önemsiyorum. Özellikle belediye başkanlarına sesleniyorum. Mutlaka ama mutlaka bütün yaptıkları yol çalışmalarında engelli ve yaşlıları düşünerek erişilebilirliği sağlasınlar. Kamu kurumlarında da bazen engelli rampalarının çok dik olduğunu görüyorum. Buradan engelli nasıl çıkabilir? Sadece göstermelik olsun diye iş yapmamak lazım."

Engelli bireylerin erişilebilirliğini engelleyen ya da kısıtlayan durumlara yol açanlarla ilgili gerekli cezai işlemlerin uygulanabileceğini belirten Kaya, "Engellilerle ilgili erişilebilirlik komisyonunun da çalışmalarını önemsiyorum. Bugüne kadar ceza yazmamışsınız ama ceza da yazabilirsiniz. Burada amaç birilerini cezalandırmak değil onlara uyarıda bulunmak. Bazen bizler rehberlikten anlayamayabiliyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin de bugüne kadar ilde 46 binaya Erişilebilirlik Belgesi verildiğini, bu sayının 59'a yükseldiğini aktardı.

Konuşmaların ardından gerekli kriterleri sağlayan kurum ve kuruluşlara belgeleri Vali Kaya tarafından takdim edildi.

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