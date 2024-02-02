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Güncel
AA 02.02.2024 11:36

Yalova merkezli 2 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yalova merkezli 2 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Yalova merkezli 2 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yalova merkez ile Çınarcık ilçesinde farklı tarihlerde piyasaya sahte para sürme olayıyla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 şüpheliyi yakalamak için Yalova ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin üzerleri ve evlerinde yapılan aramalarda, 214 sahte 100 lira, 36 sahte 200 lira, 2 sahte 100 dolar ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte banknotların seri numaralarını Merkez Bankası Sahte Banknot İzleme Sistemi'nde sorgulayan ekipler, aynı seri numarasına sahip banknotların ülke genelinde 1640 olayda da kullanıldığını tespit etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.A. ve D.Ç. hakimlikçe tutuklandı, Y.A., E.Y ve H.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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