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Güncel
İHA 02.02.2024 11:22

Otomobil park halindeki dolu tankere çarptı: 2 yaralı

Artvin’in Hopa ilçesinde bir otomobil park halindeki LPG yüklü tankere çarptı. Facia ucuz atlatılırken, kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil park halindeki dolu tankere çarptı: 2 yaralı

Kaza ilçeye bağlı Sugören mevkide gece saat 24.00 sıralarında meydana geldi.

Hopa’dan Rize istikametine gitmekte olan otomobil sürücüsü Ali Eren S.’in hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında park halinde duran LPG yüklü tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük hasar alan otomobil içinde bulunan sürücü Ali Eren S. ve yanındaki Berkant B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hopa itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Berkan B.’ü çıkartırken sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü Ali Eren S.’in durumu iyi olurken, Berkan B. ise yaralı halde Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tankerin LPG yüklü olması büyük bir facianın önüne geçerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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