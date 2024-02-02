Bayburt'ta asırlık "Tel helvası" geleneği yaşatılıyor

Yöreye özgü tel helvasını köy sakinleri, sadece kış mevsiminde karlı ve soğuk havalarda un, yağ, şeker ve limon suyundan yapıyor.

Masrafının az, zahmetinin ise çok olduğu bilinen tel helvasının ilk aşamasında su ve şeker kaynatılıyor, ardından da limon suyu katılarak kıvam alması sağlanıyor.

Elde edilen şerbet, büyük bir tepsiye dökülerek soğuk havada kar üzerinde macun kıvamına getiriliyor.

Yoğrulan macun, odanın ortasına kurulan siniye alınarak kavrulmuş unla, tel tel olana kadar çekiliyor.

Merkeze bağlı Söğütlü köyündeki bir etkinlikte sininin etrafında toplanan kadınlar, tel helvası çekerek yörenin yüzlerce yıllık geleneğine dikkati çekti.

Vali Mustafa Eldivan'ın eşi Meltem Eldivan da tel helvası yapımında kadınlara eşlik etti.

Etkinliğe katılan Vali Mustafa Eldivan, tel helvası geleneğinin kentte yüzyıllardır yaşatıldığını söyledi.



"Sadece Bayburt'un merkezinde değil, bütün köylerimizde kış aylarında yapılan bir gelenek"

Vatandaşların köy odalarında bir araya gelerek büyük emeklerle hem tel helvası çektiğini hem de yöresel kültürü yaşatmaya çalıştığını belirten Eldivan, "Vatandaşların kendi arasında köyün genel durumuyla ilgili konularda toplanmasına vesile olan olaylarda mutlaka tel helvası çekiliyor. Sadece Bayburt'un merkezinde değil, bütün köylerimizde kış aylarında yapılan bir gelenek. Ben ilk defa bu kültüre şahit oldum ve gerçekten ciddi bir emek verildiğini gördüm. Aynı zamanda çok da lezzetli bir ürün ortaya çıkıyor." dedi.

Tel helvasını yapan 77 yaşındaki Hanım Nişancı da gelin geldiği köyde 55 yıldır tel helvası çektiğini anlattı.

Nişancı, tel helvası yapmayı ninesinden öğrendiğini dile getirerek, "Köyümüzde eskiden beri kış aylarında özel günlerin yanı sıra komşularla bir araya geldiğimizde yapıyoruz. Çocuklarımız gurbetten geldiğinde onlar için yapıyoruz. Tel helvası oldu mu herkes bir araya gelir. Sadece odalarımızda değil, evlerimizde de yapıyoruz." diye konuştu.

Köy muhtarı Huzeyfe Budak ise eski günlerdeki gibi bu geleneğin sürdüğünü ifade etti.