Belediyeden yapılan açıklamada, hafta içi 1000-12.00 ve 14.00-16.00 saatlerinde kapılarını ziyaretçilerine açan merkezde, hayvanseverlere çalışmalar hakkında bilgi verildiği duyuruldu.

Çalışmaları yerinde inceleyen vatandaşların birçoğunun merkezdeki hayvanları sahiplenerek merkezden ayrıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Açık, şeffaf bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son teknoloji cihazlarımız ve ekipmanlarımızla sokakta hayvanlarının bakımlarını merkezimizde üstleniyoruz. Bununla birlikte merkezimize gelen vatandaşlarımıza kedi ve köpek satın alınmaması yönünde uyarılar yapıyor, sahiplendirme yönünde teşvik ediyoruz."