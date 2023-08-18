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Güncel
İHA 18.08.2023 09:16

Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yakıt doldururken aniden hareket eden traktörden düşüp tekerleğinin altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Kızılca köyünde çiftçilik yapan ve tarlasına gideceği traktörüne bidonla yakıt dolduran Nihat B. aracın birdenbire hareket etmesiyle dengesini kaybederek yere düştü. Hareket halindeki traktör 15 metre ileride bulunan evin merdivenlerine çarparak durabilirken düşünce üzerinden geçen traktörün ezmesi sonucu ağır yaralanan Nihat B., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaşlı çiftçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nihat B.’nın cenazesi perşembe günü kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verilecek.

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