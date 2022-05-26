İlçede akşam saatlerine yakın yağan yağmur yerini kara bıraktı.

Sarıçam ormanları ve mayıs ayında açan sarı çiçekler karla kaplandı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere köyüne yağan kar, kışı aratmadı.

Evler, ekili alanlar beyaza büründü, meralarda otlayan hayvanlar güçlükle köye gelebildi.

Vatandaşlardan Fırat Aktaş,mayısta yağan karın kendilerini şaşırttığını belirterek, `Bugün mayısın 24'ü, yağan kar çiftçiyi çok etkiledi. Şimdi hayvanlar hep içeri girecek. Yani böyle bir şey görülmemiş.` dedi.

Aracıyla köyden Sarıkamış'a gelen Metin Nail ise, `Şaşırdık, mayıs ayında her taraf beyaz büründü.` diye konuştu.

Bölgede yağışın gece de devam edeceği belirtildi.