Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 134 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 134 sikke ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, ilçede şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 134 sikke ve 4 metal yüzük ele geçirdi.
Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Tekirdağ Tarihi Eser
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