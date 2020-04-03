Gedikbudak Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki 6 çocuk babası Esici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan kampanyayı öğrendikten sonra bir büyükbaş hayvanını bağışlamaya karar verdi.

Ailesinin de destek verdiği Sezgin Esici, özenle yetiştirdiği hayvanını mahalleye giden valilik ekiplerine teslim etti.

Hayvanı teslim alan Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan kampanyanın öneminden söz ederek, 7'den 70'e herkesin destek verdiğini söyledi.

Esici'nin çok anlamlı bir bağışta bulunduğunu ifade eden Atar, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası, tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de ilgi görüyor. Bugün çiftçimiz hayvanını bağışlayarak bizleri gururlandırdı. En iyi danasını bağışladı. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Ülkenin zor günlerden geçtiğini belirten Sezgin Esici ise "Kampanyaya en iyi hayvanımı bağışlamak istedim. Herkesin kampanyaya destek vermesini istiyorum. Zor bir sınavdan geçiyoruz. Bu dar günde devletimizin arkasında durmazsak Allah'a ne cevap vereceğiz?" ifadelerini kullandı.

Görevliler tarafından teslim alınan hayvanın satışından elde edilen geliri kampanya için açılan hesaba aktarılacak.