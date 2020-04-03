Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesi görevi sırasında durdurulan iki kamyonda arama gerçekleştirildi.

Kamyonlarda yapılan aramada, 3 ton 91 kilogram belgesiz ve faturasız kaçak tütün, 60 kilogram belgesiz ve faturasız kaçak pipo tütünü, 2 bin 170 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 4 bin cerrahi yüz maskesi ele geçirildi.

Olayla ilgili iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.