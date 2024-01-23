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Güncel
İHA 23.01.2024 16:46

Van'ı 700 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti

Van’ı geçen yıl 700 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, en fazla ziyaret edilen mekan ise 170 bin kişi ile Akdamar Adası oldu.

Van'ı 700 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti
[Fotograf: İHA]

Urartu Medeniyeti'ne başkentlik yapan Van, tarihi kaleleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Urartu Kralı Sarduri tarafından milattan önce dokuzuncu yüzyılda inşa ettirilen Van Kalesi'nde, döneme ait surlar görülebiliyor. Kaledeki kaya mezarında, Urartulardan kalan 'Horhor Yazıtları' da bulunuyor.

Akdamar Adası'ndaki Akdamar Ermeni Kilisesi'nin taş duvarlarında, İncil ve Tevrat'tan alıntılar, günlük olaylar ve av sahnelerinin bulunduğu kabartmalar yer alıyor.

Van'ı 700 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti

Urartular zamanında kuzeybatı İran'a giden askeri yolu denetlemek amacıyla kurulan Hoşap Kalesi de Van'ın 60 kilometre doğusunda bulunuyor. Birçok tarihi ve kültürel alana sahip olan Van’a yerli yabancı turistlerin ilgisi yoğun oluyor. Pandemi öncesi 1 milyonu aşan turist sayısı, pendemiden dolayı gerilediyse de 2023 yılında yükselme trendi gösterdi.

"Van’ı geçen yıl 700 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti"

Van'ı 2015 yılında 912 bin, 2016'da 1 milyon 12 bin 597, 2017'de 1 milyon 15 bin, 2018 yılında ise kenti 982 bin 405 yerli ve yabancı turistin ziyaret etti. 2019 yılında yaklaşık yüzde 50 düşüş yaşanırken 2020 ve 2021 yılında yaşanan pandemiden dolayı kenti ziyaret edenlerin sayısı yok denecek kadar az.

Van'ı 700 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti

Pandeminin etkisinin azalması ile yerli ve yabancı turist hareketliliği de başlarken, Van’ı 2022 yılında 270 bini yerli, 260 bini ise yabancılar olmak üzere 530 bin kişi ziyaret etti. 2023 yılında ise İranlılar başta olmak üzere Van’ı 700 bin kişi ziyaret etti.

En çok ziyaret edilen mekanlar 170 bin kişi ile Akdamar Adası, 35 bin kişi ile Van Kalesi ve 30 bin kişi ile Van Müzesi oldu. 465 kişi ise Van’ın diğer tarihi ve turistik alanlarını ziyaret etti.

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